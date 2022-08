Giornata decisiva, addio alla Juventus: tre club in lizza

Saranno giorni intensi in casa Juventus tra acquisti e cessioni: può subito dire addio in prestito, ecco la sua possibile destinazione

Novità importanti in casa Juventus con gli ultimi giorni davvero ricchi di colpi di scena: in entrata potrebbero esserci nuovi innesti per Massimiliano Allegri, ma verso l’addio in prestito ci sarebbe anche il giovane bianconero pronto alla sua prima vera esperienza in Serie A.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Nicolò Fagioli ha collezionato qualche presenza in massima serie con i bianconeri. C’è stato anche il prestito in Serie B vestendo la maglia della Cremonese con una promozione storica: ora Allegri potrebbe dare il suo ok per un nuovo addio sempre in prestito dopo aver rinnovato il suo contratto con il club torinese.

Nell’ultima sfida di campionato contro la Roma, lo stesso allenatore livornese ha lanciato dal primo minuto il giovane centrocampista, Fabio Miretti, classe 2003, autore di una prestazione da applausi. Verso l’addio così Fagioli, pronti a misurarsi in Serie A con una nuova avventura volando altrove sempre con la formula del prestito.

Juventus, assalto in Serie A per Fagioli

Ci sono ben tre club di Serie A pronti ad accoglierlo in rosa: Empoli, Cremonese e Sampdoria hanno chiesto informazioni alla Juventus per cercare di avere la meglio, Fagioli può agire sia in un centrocampo a due che come interno a tre: inoltre, può ricoprire anche la posizione di regista diventando di fatto un giocatore totale. Le prossime ore saranno così decisive per conoscere la sua vera destinazione: di sicuro resterà in massima serie con un’esperienza più che formativa. Verso l’addio anche il giovane Rovella, ad un passo dal Monza targato Berlusconi e Galliani.