Il Milan non ha scampo: c’è la data per l’addio di Leao

Rafael Leao continua ad essere protagonista con gol importanti per il Milan: il suo futuro resta in bilico, l’addio è sempre possibile

Il Chelsea ha messo gli occhi ormai da tempo sul talentuoso giocatore del Milan: contro il Bologna lo stesso Leao è andato ancora in gol regalando sempre giocate d’alta classe. Il suo futuro resta sempre in bilico, ma il suo addio potrebbe arrivare: c’è una data possibile.

Rafael Leao è diventato ormai un giocatore molto ammirato in giro per l’Europa. Il Chelsea è pronto a fare follie per il talentuoso attaccante portoghese: per lui i Blues potrebbero mettere sul piatto anche 100 milioni di euro, ma il Milan spera sempre per il rinnovo risolvendo questa questione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport la proposta del suo entourage si aggira intorno ai 7 milioni di euro, mentre il club rossonero è fermo a 4,5 milioni. Ora la situazione sarà risolta soltanto con l’arrivo del nuovo proprietario Gerry Cardinale, che dovrà cercare di mediare tra offerta e possibilità concreta da parte della società milanese.

Milan, Leao verso una decisione

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 con la possibilità di arrivare anche ad un possibile rinnovo. Nella scorsa stagione Leao ha contribuito allo Scudetto con gol ed assist da urlo diventando anche un gioatore totale. Inoltre, ha conquistato anche varie convocazioni in Nazionale portoghese cambiando definitivamente il suo status. Il suo futuro resta in bilico: la cessione potrebbe avvenire nella prossima estate senza così rinnovare con il club rossonero. La sua richiesta si aggira intorno ai 7 milioni di euro per continuare la sua avventura al Milan.