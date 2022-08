C’è l’annuncio UFFICIALE: ora il Milan passa all’incasso

A pochi giorni dal termine della sessione di calciomercato estivo il Milan incassa grazie alla cessione di un ex

Non sono stati molti i colpi del Milan in questo calciomercato estivo, ma sono stati importanti. In particolare Charles De Ketelaere sembrerebbe aver subito stupito i tifosi rossoneri con la sua classe. Inoltre una delle migliori mosse del club rossonero è stato quello di riuscire a tenere tutti i protagonisti della vittoria dello scudetto dello scorso anno, fatta eccezione per Kessie la cui cessione era nota da tempo.

I rossoneri però in questi ultimi giorni di calciomercato ricevono un incasso importante dalla cessione di un ex, che proprio in queste ore è diventata ufficiale.

Calciomercato Milan, Paqueta ti fa ricco: UFFICIALE il passaggio al West Ham

Il futuro di Lucas Paqueta cambia nuovamente in questi ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista brasiliano dopo un’ottima stagione con il Lione, dove ha messo a segno 11 gol e 7 assist in 44 partite giocate.

Oggi è diventato ufficiale il passaggio di Paqueta dal Lione al West Ham per 60 milioni di euro. Il Milan grazie a questo affare riceverà ben 3 milioni e in base ai bonus potrebbe arrivare a 5,5 milioni, perché al momento della cessione del brasiliano al Lione il club rossonero tenne il diritto al 15% sulla prossima cessione. Dunque in arrivo un incasso che potrebbe aiutare i francesi a prendere un centrocampista in questi ultimi giorni.