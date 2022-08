Milan ad un passo: ecco la prima offerta da 12 milioni

Il club rossonero è prossimo ad ingaggiare un altro giovane calciatore dalla Bundesliga, per lui già un bel bottino di presenze nella passata stagione

Dopo aver chiuso la trattativa per il passaggio di Malick Thiaw dallo Schalke 04, il Milan è vicinissimo ad un altro interessante profilo messosi in mostra soprattutto nella passata stagione di Bundesliga.

Si tratta del giovane Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002, in forze al Wolfsburg. Stando agli ultimi aggiornamenti, il club tedesco avrebbe accolto favorevolmente l’ultimo avvicinamento del Milan e sarebbe stata formalizzata la prima offerta ufficiale. Oggetto della discussione è un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La dirigenza capitanata da Maldini spera dunque di chiudere la trattativa il prima possibile, per donare a Pioli l’ultimo uomo utile all’organico e chiudere i giochi di mercato.

Calciomercato, Vrankcx vicino al Milan

Vranckx ha totalizzato con la maglia del Wolfsburg ben 29 presenze tra campionato e Champions League (compresa una nella stagione attuale), mettendo a segno anche 2 reti. Nasce come centrocampista centrale ma può ben spaziare sia in mediana che in posizioni leggermente più offensive. Gioca a suo favore la notevole prestanza fisica, a tal punto da essere paragonato al connazionale Witsel.