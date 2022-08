Altro colpo in arrivo per Mourinho: atteso nella capitale

Il calciomercato della Roma viene impreziosito da un altro colpo messo a segno dai giallorossi: arriva domani nella capitale

Grande protagonista della sessione di calciomercato estiva è senza dubbio la Roma. I giallorossi infatti in questa finestra per i trasferimenti sono riusciti a stupire tutti con colpi di assoluto valore. I primi ad arrivare sono stati Matic, Celik e Svilar. Dopo di loro si è passato ai grandi colpi come Dybala, Wijnaldum e per ultimo Andrea Belotti. Ma non è finita qui.

Infatti i giallorossi hanno chiuso un nuovo colpo per la rosa di Mourinho. Arriva domani mattina nella capitale per sostenere le visite e firmare l’accordo.

Calciomercato Roma, fatta per Camara: arriva domani nella capitale

La Roma non si ferma più in questa sessione estiva di calciomercato e mette a segno un colpo importante per la rosa di Mourinho. Infatti i giallorossi hanno chiuso per l’arrivo di Mady Camara. Il centrocampista arriverà dall’Olympiacos in prestito oneroso da due milioni, con riscatto fissato a 10.

Domani mattina Camara è atteso intorno alle 9:30 all’aeroporto di Fiumicino per iniziare la propria avventura in giallorosso. Prima le visite mediche e poi la firma sul contratto. Mourinho spera di averlo a disposizione già dalla partita contro l’Udinese nel prossimo fine settimana.