Inzaghi lo vuole da Mourinho: colpo a sorpresa per l’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi su Nicola Zalewski, esterno sinistro della Roma di Josè Mourinho: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, questa sera al Meazza, sfiderà la Cremonese in occasione della quarta giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla pesantissima sconfitta in casa della Lazio di Maurizio Sarri, devono riscattarsi con tre punti contro i grigiorossi per riuscire ad arrivare al meglio al derby di Milano di sabato pomeriggio alle 18. L’Inter sembra avere qualche problemino a livello di organico, ma soprattutto a livello di fiducia da parte dei tifosi nei confronti della gestione tecnica. Negli ultimi giorni Simone Inzaghi è stato pesantemente criticato dal popolo nerazzurro e deve riscattarsi soprattutto in virtù di quanto accaduto nella scorsa stagione, con lo scudetto perso nonostante il grande vantaggio sul Milan maturato fino al mese di gennaio.

Lo scorso anno, ad occupare la fascia sinistra dell’Inter di Simone Inzaghi, c’era Ivan Perisic, esterno sinistro croato che si è distinto come il migliore della Beneamata. Ora, l’ex Dortmund veste la maglia del Tottenham e al suo posto si stanno alternando Federico Dimarco e Robin Gosens. Entrambi non stanno convincendo al massimo e, in vista soprattutto delle prossime finestre di calciomercato, l’Inter potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Nicola Zalewski, pari ruolo nella Roma di Josè Mourinho.

Calciomercato Inter, Zalewski il nome giusto: i dettagli

Nicola Zalewski, valutato circa 15-20 milioni di euro dalla Roma di Josè Mourinho, al momento, nelle gerarchie, parte alle spalle di Leonardo Spinazzola, che deve però ritrovare la giusta condizione e il ritmo partita dopo il lungo infortunio. Il classe 2002, originario di Tivoli, sarebbe davvero il quinto ideale per l’Inter di Simone Inzaghi, ma ipotizzare una trattativa in queste ultime ore di calciomercato sembra davvero poco realistico, mentre potrebbe essere più verosimile un tentativo già a gennaio, soprattutto se Spinazzola dovesse mantenere la titolarità.