Salta Paredes, la Juventus punta al ritorno a sorpresa

Leandro Paredes sembrava ad un passo dalla Juventus, ma tutto è cambiato: possibile arrivo a sorpresa se salta l’argentino

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio: il centrocampista del PSG, Leandro Paredes, ancora non è stato liberato dal club francese. Ora potrebbe saltare il suo trasferimento a Torino in maglia bianconero senza raggiungere il suo amico di sempre Angel Di Maria.

In caso di mancato arrivo di Paredes, ecco che potrebbe esserci la pazza idea per Miralem Pjanic, che conosce molto bene Massimiliano Allegri. Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport, il centrocampista bosniaco ha convinto Xavi, ma finora non ha giocato ancora una partita ufficiale con il Barcellona.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Al-Nassr che vuole ottenere il prestito del giocatore con Rudi Garcia che l’ha richiesto a gran voce. La Juventus è un’altra possibilità soprattutto se dovesse saltare l’arrivo di Leandro Paredes in bianconero. Nella scorsa stagione ha giocato sempre in prestito in Turchia vestendo la maglia del Besiktas.

Juventus, Pjanic verso un altro prestito

Le ultime ore di calciomercato saranno così frenetiche: Miralem Pjanic vorrebbe giocare con maggiore continuità e, nonostante l’ottima impressione lasciata a Xavi, potrebbe dire addio in prestito per un’altra avventura in prestito. In casa Juventus tutto ruota intorno al colpo Paredes: il centrocampista del PSG non è stato ancora liberato dal club francese. Si deciderà proprio all’ultimo secondo il nuovo rinforzo a centrocampo per Massimiliano Allegri.