Milan contro Juventus: il prossimo bomber arriva gratis

Possibile sfida sul mercato tra Milan e Juventus in vista del 2023. Tutti i dettagli

“Siamo simili come caratteristiche, ma anche diversi secondo me. Alla fine non importa, devi giocare bene con la squadra, dipende dal tuo stile di gioco. A lui non servono consigli, è un giocatore forte, secondo me ha una grande carriera davanti”.

“Io sono qui per giocare non per fare il suo vice, c’è anche Moise (Kean, ndr), siamo in tre e stiamo lavorando tutti per giocare”. Arek Milik si è presentato ieri alla Juventus, allontanando l’appellativo di vice Vlahovic. Il centravanti polacco punta ad avere un ruolo da protagonista, magari proprio al fianco del bomber serbo. Anche Massimiliano Allegri non ha escluso l’ipotesi: “Milik ha numeri impressionanti e come caratteristiche può giocare insieme a Vlahovic”. Nelle gerarchie del tecnico parte invece indietro Moise Kean: l’attaccante, in bilico sul mercato, potrebbe lasciare Torino dalle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Milan e Juventus, sfida per Marcus Thuram nel 2023

Kean resta in bilico e, in vista del 2023, per la Juventus potrebbe tornare di moda il nome di Marcus Thuram. Già seguito negli scorsi mesi, il figlio d’arte è ora in scadenza nel giugno 2023 e rappresenta un’importante occasione per il club bianconero. Ma non solo. Nel caso in cui il Milan non dovesse riuscire a trattenere Leao, infatti, anche Maldini e Massara potrebbero tornare forte sul centravanti. Il giocatore francese sta vivendo il suo miglior inizio di stagione della carriera con 6 gol in 5 presenze, e a fine anno potrebbe arrivare l’addio al Borussia Monchengladbach dopo le tante voci delle ultime stagioni.