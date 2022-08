Maignan ‘strappato’ al Milan: investimento da urlo

Il top club europeo pronto a cambiare il portiere titolare. Maignan del Milan ha tutto per diventare l’obiettivo numero uno. Ecco tutti i dettagli

Non ci sono dubbi sul fatto che Mike Maignan sia uno degli assoluti punti di forza del Milan di Pioli, che ha iniziato benissimo la nuova stagione conquistando sette punti nelle prime tre giornate.

L’anno scorso Maignan è stato uno dei protagonisti assoluti della trionfale cavalcata conclusasi con la vittoria dello Scudetto. Con personalità e bravura, il classe ’95 preso dal Lille per soli 13 milioni è riuscito subito a conquistare squadra e tifosi facendo dimenticare del tutto ‘Gigio’ Donnarumma.

Il valore dell’estremo difensore, con un potenziale forse non ancora venuto fuori totalmente, non è certo passati inosservato nell’Europa che conta. Più di un cosiddetto top club potrebbe nel prossimo futuro provare a strapparlo al Milan.

Nella fattispecie occhio al Manchester United, che al termine di questa stagione potrebbe separarsi da de Gea. Il 31enne spagnolo, già da qualche anno in parabola discendente, è in scadenza a giugno 2023 anche se nel suo contratto ci sarebbe una opzione per il rinnovo unilaterale fino al 2024.

Calciomercato Milan, 130 milioni per Maignan

Sempre alle prese con il ‘caso’ Cristiano Ronaldo, lo United potrebbe lanciare una offensiva per Maignan nella primavera ventura, in vista naturalmente della successiva finestra estiva di calciomercato. Al Milan potrebbero venir offerti in partenza 60-70 milioni di euro, mentre al portiere francese un quinquennale da circa 8 milioni (ora ne prende sui 3) netti a stagione. Tra cartellino e stipendio lordo, l’investimento per l’ex Lille potrebbe quindi toccare i 120-130 milioni di euro.