Sassuolo-Milan 0-0: Maignan decisivo su Berardi

Il Sassuolo sbaglia un rigore ma riesce a strappare un punto al Milan: termina 0-0

Il Sassuolo ospita il Milan nella prima gara della 4ª giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale della stagione. La squadra di Dionisi conquista un punto prezioso contro i campioni d’Italia ma perde Domenico Berardi.

Il leader del Sassuolo, Domenico Berardi, è protagonista in negativo nel primo tempo, sbagliando un calcio di rigore. A inizio secondo tempo, invece, è costretto a lasciare il campo per un infortunio dopo un brutto scontro con Theo Hernandez. L’attaccante del Sassuolo ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, un segnale non certo positivo per Dionisi.

Sassuolo-Milan: Maignan salva i rossoneri

La partita termina 0-0 e di fatto viene decisa dalla parata di Maignan sul calcio di rigore di Berardi. Nel secondo tempo sono costretti a lasciare il campo anche Kjaer e Florenzi. Il Milan ci prova nel finale ma la difesa del Sassuolo tiene botta e riesce a strappare un punto prezioso per la classifica. Per i rossoneri arriva il secondo pareggio in quattro partite, dopo quello di Bergamo contro l’Atalanta.