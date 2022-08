Arriva Balotelli, per Supermario visite e firma

Ormai è fatta: Mario Balotelli non sarà più un giocatore dell’Adana Demirspor. L’attaccante italiano sosterrà le visite mediche di rito in giornata prima della firma

Un nuovo capitolo della sua carriera per l’attaccante italiano, Mario Balotelli, che ha detto addio alla Turchia. Nuova avventura per l’ex Milan e Inter, tra le tante squadre in cui ha militato.

Negli ultimi giorni aveva avuto anche un battibecco con l’allenatore dell’Adana, Vincenzo Montella: così Mario Balotelli ha deciso di fare le valigie avvicinandosi a casa. Sarà un nuovo giocatore del Sion, partecipando così al campionato svizzero. Sulle sue tracce, come svelato da Sky Sport, ci sarebbe stato anche il forte interessamento dell’AEK Atene. In giornata l’attaccante italiano sosterrà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto.

Sion, il colpo Balotelli: pronto ad una nuova avventura

In passato ha vestito la maglia del Sion anche l’attuale allenatore del Valencia, Gennaro Gattuso, dopo la sua lunga esperienza al Milan per poi diventare per poco tempo anche l’allenatore dalla compagine svizzera. Addio in Turchia per Mario Balotelli, che ha realizzato con la maglia dell’Adana Demirspor ben 18 gol in 31 partite. Nuovo capitolo importante per la sua carriera con il suo sogno chiamato sempre Nazionale italiana: il Ct Roberto Mancini lo conosce molto bene, ma dovrà dimostrare di essere sempre al top vista la carenza di validi attaccanti. Oggi ci sarà l’annuncio ufficiale dopo le visite mediche di rito.