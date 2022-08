Dietrofront Ronaldo: la decisione di Ten Hag

Arriva il dietrofront su Cristiano Ronaldo: la decisione di Ten Hag e dello United

Il Manchester United ha rinforzato ulteriormente il reparto offensivo con l’acquisto di Antony dall’Ajax ma in primo piano rimane sempre il futuro di Cristiano Ronaldo.

A un giorno dalla chiusura del mercato lo United non ha presentato nessuna offerta al Napoli per Victor Osimhen, offerta che avrebbe portato consequenzialmente al trasferimento di Ronaldo alla squadra di Spalletti. In merito alla vicenda Ronaldo è intervenuto l’allenatore dei Red Devils, Ten Hag che ha confermato in conferenza stampa come il portoghese sia nei suoi piani tecnici: “Abbiamo bisogno di giocatori di qualità, ovviamente anche lui fa parte dei miei piani”.

Ten Hag trattiene Cristiano Ronaldo

La trattativa col Napoli sembra essersi raffreddata, nonostante l’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, stia facendo di tutto per mandare in porto il trasferimento. L’allenatore del Manchester United, Te Hag, ha confermato come CR7 sia nei suoi piani. Di conseguenza, a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo, un addio di Ronaldo si fa sempre più improbabile. Il Napoli, però, tiene aperta la possibilità, qualora arrivasse l’offerta di almeno 100 milioni di euro per Osimhen.