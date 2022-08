Offerto dalla Juventus, ma l’Inter non lo vuole

La Juventus potrebbe proporre all’Inter il profilo di Alex Sandro, terzino sinistro in scadenza nel 2023 con la Vecchia Signora: la risposta della Beneamata

La Juventus di Massimiliano Allegri, stasera all’Allianz Stadium, sfiderà lo Spezia di Luca Gotti in occasione della quarta giornata del campionato italiano di Serie A. La Vecchia Signora, guidata in panchina da Massimiliano Allegri, cerca i tre punti dopo due pareggi consecutivi arrivati in maniera radicalmente differente. Il primo, contro la Sampdoria, è stato scialbo e privo di gioco che ha portato a polemiche e critiche nei confronti dell’allenatore livornese, mentre il secondo ha lasciato l’amaro in bocca per il pareggio tardivo della Roma di Josè Mourinho. I bianconeri hanno infatti giocato molto meglio rispetto all’uscita del Ferraris, ma non sono stati in grado di chiudere il discorso.

Discorso differente per l’Inter di Simone Inzaghi che, ieri sera, ha già regolato la pratica Cremonese e ora si prepara al derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri, in sede di calciomercato, stanno lavorando sulla situazione legata al futuro di Robin Gosens, esterno sinistro tedesco finito nel mirino del Bayer Leverkusen.

Calciomercato Inter, offerto un giocatore dalla Juventus: i dettagli

In quest’ottica, l’Inter sta valutando i nomi di possibili sostituti e dalla Juventus potrebbe essere offerto il profilo di Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano in scadenza di contratto nel 2023 con la maglia della Vecchia Signora. L’ex giocatore del Porto, con una valutazione simile ai 10 milioni di euro, potrebbe essere lasciato andare dalla Juventus anche a zero. Il club torinese vorrebbe infatti liberarsi, per quest’ultimo anno, del pesante ingaggio dell’esterno brasiliano. La possibile soluzione Alex Sandro non sembra però convincere particolarmente la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi, sia per lo stipendio percepito dal brasiliano, sia per le caratteristiche tecniche del giocatore.