Assalto finale per Leao: la posizione del Milan

In queste ultime ore di calciomercato estivo potrebbe arrivare l’assalto finale a Rafael Leao

Il calciomercato estivo si avvicina alla chiusura e ancora molti grandi colpi potrebbero chiudersi. Il Milan, che oggi ha chiuso il passaggio di proprietà a RedBird, deve ancora guardarsi le spalle dal Chelsea.

Il club londinese non molla la presa per il top player rossonero, Rafael Leao. Il portoghese, partito leggermente a rilento in questo nuovo campionato, è corteggiato concretamente dai Blues. Dopo l’arrivo di Fofana dal Leicester, il Chelsea vuole chiudere il mercato con un super colpo che possa riportare l’entusiasmo nell’ambiente. Nelle ultime ore dall’Inghilterra sono girate voci su un possibile spiraglio per tentare l’assalto a Neymar ma appare più concreta la possibilità di arrivare a Leao.

Assalto finale del Chelsea a Leao

Come riportato dal quotidiano britannico ‘The Times’, il Chelsea prepara l’assalto finale a Rafael Leao ma il Milan ascolterà offerte solo a partite da 90 milioni di euro e non intende fare sconti, né accettare l’inserimento di contropartite.

I Blues vogliono provarci fino all’ultimo ma la posizione dei campioni d’Italia è chiara e difficilmente la squadra di Tuchel potrà arrivare a questo tipo di cifra. Le due squadre si incontreranno in Champions League ma probabilmente Leao affronterà il Chelsea con la maglia del Milan.