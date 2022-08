Il Chelsea in agguato: offerta irrinunciabile per Leao

Il Chelsea non molla Rafael Leao: il possibile assalto per la stella del Milan. Tutte le cifre e i dettagli

“Deve pensare di continuare a migliorare, ha un potenziale che glielo permette. Non sto allenando un giocatore che penso di perdere, anche perché i suoi atteggiamenti vanno in tutt’altra direzione”.

Negli scorsi giorni Stefano Pioli non si è detto preoccupato per il futuro di Rafael Leao. Come noto, la stella del Milan è nel mirino del Chelsea e nuove indiscrezioni stanno circolando anche in queste ore, con il calciomercato estivo ormai alle battute finali. I ‘Blues’ non mollano l’esterno portoghese, ma il nuovo tentativo in extremis sembra destinato a non andare in porto: il club rossonero non può più permettersi di perdere il giocatore a poche ore dalla chiusura della sessione estiva e senza un sostituito. Più verosimilmente, dunque, il vero assalto del Chelsea potrebbe arrivare tra gennaio e giugno con una maxi offerta per Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, assalto a Leao

Nelle ultime settimane si è parlato di un Chelsea pronto a fare follie per Leao. Il club inglese sarebbe addirittura disposto a spendere fino a 120 milioni di euro per il portoghese, una cifra impossibile da rispedire al mittente per qualsiasi società. Ma non solo. I ‘Blues’, infatti, potranno contare anche sull’inserimento di importanti contropartite tecniche per convincere i rossoneri. È il caso di Pulisic e Ziyech, già accostato al Milan nelle ultime sessioni di calciomercato. In ogni caso, la dirigenza rossonera preferirebbe perdere Leao solo per un’offerta cash e irrinunciabile. I tifosi tremano.