Ci risiamo, 40 milioni: così arriva il colpo Morata

Alvaro Morata sarebbe sul punto di dire addio all’Atletico Madrid: destinazione a sorpresa nelle ultime ore frenetiche di calciomercato

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio: Alvaro Morata potrebbe cambiare anche squadra con un’offerta importante nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.

Come svelato da Relevo , il club sivigliano sarebbe intenzionato a preparare un’offerta last-minute per l’attaccante dell’Atletico Madrid. I Colchoneros chiedono almeno 40 milioni di euro per l’ex attaccante della Juventus, che è tornato così in Spagna dopo l’esperienza in bianconero. Monchi ci proverà fino alla fine, ma l’Atletico non scenderà al di sotto di quella cifra proprio come ha fatto con il club bianconero.

Atletico Madrid, Monchi ci prova per Morata

Al momento l’Atletico Madrid ha fissato il prezzo e non intende scendere: così il Siviglia potrebbe pensare così a nuovi innesti per rinforzare al reparto offensivo. In questo modo Raul De Tomas potrebbe essere l’indiziato numero uno a volare in terra andalusa per una nuova avventura della sua carriera. Morata resta così un profilo interessante con i colchoneros che l’hanno valutato sempre 40 milioni di euro. Attaccante mortifero, in area di rigore e non solo è sempre un elemento prezioso aiutando anche la squadra in fase di non possesso. L’offerta ci sarebbe stata, come riportato dal portale spagnolo “fichajes.net”. Al momento Simeone non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire in questa sessione di calciomercato.