L’Atalanta vince nel segno di Koopmeiners: pari tra Bologna e Salernitana

L’Atalanta vince nel segno di Koopmeiners, il Bologna non va oltre il pari contro la Salernitana

L’Atalanta torna a vincere in casa e lo fa nel giorno del saluto di Ilicic ai tifosi bergamaschi. A deciderla è Koopmeiners che con una tripletta si prende completamente la scena.

Il centrocampista olandese segna due gol su calcio di rigore, uno nel finale di primo tempo, l’altro nel finale di secondo tempo. Il 2-0, invece, è un grande tiro di mancino, una delle sue specialità. Il Torino accorcia solo momentaneamente le distanze con Vlasic che dà solo l’illusione ai granata di poter riagguantare la partita.

Bologna-Salernitana 1-1, Atalanta-Torino 3-1: tabellino marcatori

Il Bologna non riesce a trovare i tre punti al Dall’Ara contro la Salernitana. La squadra di Mihajlovic va in vantaggio su calcio di rigore con Marko Arnautovic che poi spreca il possibile gol del raddoppio. La Salernitana, però, non molla e grazie ai cambi riesce a rimettere in piedi la partita grazie alla rete di Dia. I granata danno continuità al 4-0 contro la Sampdoria, il Bologna continua a evidenziare problemi in fase offensiva. Il tabellino marcatori.

Bologna-Salernitana 1-1 (52′ rig. Arnautovic, 86′ Dia)

Atalanta-Torino 3-1 (45+3′ rig, 47′, 84′ rig. Koopmeiners, 77′ Vlasic)