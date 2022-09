Sogno per il Milan, rumors sul top: colpo last-minute

Il Milan è sempre molto attivo: dopo l’arrivo di Dest dal Barcellona, ecco l’ultimo sogno per i tifosi rossoneri nell’ultima giornata di calciomercato

Ultime ore frenetiche della sessione estiva di calciomercato: il Milan proverà a chiudere anche un altro colpo dopo l’arrivo di Dest. Per ora si tratta di una suggestione con il suo nome che è circolato nelle ultime ore.

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio con il closing da parte di Gerry Cardinale. Il Milan ha chiuso anche l’acquisto di Dest, arrivato già a Milano per sottoporsi alle visite mediche. L’altro sogno si chiama Christian Pulisic, con l’attaccante americano del Chelsea che è stato accostato nelle ultime ore ai rossoneri. Non arrivano per tanto conferme per il suo acquisto, ma lo statunitense sarebbe perfetto per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli come presentazione per Gerry Cardinale dopo il closing.

Alle 20 del primo settembre terminerà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato: il Milan è sempre molto attivo per chiudere colpi interessanti anche in ottica futura. Una campagna acquisti di primissimo livello rinforzando così ogni reparto con giovani interessanti, ma già pronti per l’immediato.

Milan, ancora molto attivi i rossoneri

Paolo Maldini continuerà a monitorare nelle prossime ore altri possibili affari in casa rossonera, ma il tempo stringe e alle 20 chiuderà il calciomercato. Con l’infortunio di Florenzi, il Milan ha chiuso rapidamente anche a sorpresa Dest in uscita dal Barcellona. Oggi le visite mediche prima della firma sul contratto.