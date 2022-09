Idea a sorpresa per l’Inter: Zhang sarà contento

L’Inter non ha ancora chiuso il mercato: tra Jordi Alba e l’addio di Gosens, spunta anche una ipotesi a sorpresa che farà contento Zhang

Va via, no resta. Per Gosens gli ultimi giorni sono stati particolarmente concitati e anche se, salvo sorprese, la pista Bayer Leverkusen sembra chiusa, non è detto che l’Inter non si regali un altro terzino che possa alternarsi con il tedesco. L’idea se resta l’ex Atalanta è di trovare un esterno che vada in ballottaggio con Gosens, consentendo a Dimarco e Darmian di poter essere utilizzati nel pacchetto di difesa.

Da ore si parla con insistenza di un accordo con il Barcellona per Jordi Alba e si attende il sì del terzino spagnolo. Operazione in prestito con larga parte dell’ingaggio pagato dal club catalano le basi dell’intesa che deve però essere ancora approvata dal calciatore. Ma c’è anche un altro nome che potrebbe fare al caso dell’Inter. Si tratta di un profilo decisamente diverso da Jordi Alba: giovane, con ingaggio contenuto e prezzo del cartellino non elevato. Proprio le caratteristiche che farebbero contento Steven Zhang.

Calciomercato Inter, idea dalla Serie A

Il nome è quello di Fabiano Parisi, 21 anni, terzino sinistro dell’Empoli. Legato al club toscano fino al 2025, è uno dei perni della formazione di Zanetti ed è da tempo seguito anche dalle big di Serie A. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento della Fiorentina, ma – dovesse fallire l’arrivo di Jordi Alba – un tentativo in extremis potrebbe farlo anche l’Inter.

Del resto per età e peso sul bilancio, Parisi rappresenta il profilo perfetto per avere il via libera di Zhang all’operazione. Quello che non c’è stato per Acerbi, scontentando anche Inzaghi che invocava l’arrivo di un difensore. Ora potrebbero cambiare le carte in tavola: c’è l’idea Jordi Alba, ma occhio anche alla possibile sorpresa Parisi.