Non solo Inter: lo offrono anche alla Juventus di Allegri

Jordi Alba, esterno sinistro del Barcellona di Xavi, sarebbe stato offerto anche alla Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro Sampdoria e Roma, è tornata alla vittoria in casa contro lo Spezia di Luca Gotti. Nonostante una prestazione non particolarmente esaltante, la Vecchia Signora ha regolato i liguri con un buon 2-0 firmato dalle reti di Vlahovic e Milik.

Il primo, ancora su punizione a distanza di quattro giorni dall’acuto contro la Roma, ormai si conferma un cecchino infallibile sui calci piazzati, mentre il secondo è il primo polacco ad andare a segno con la maglia bianconero dai tempi di Boniek, leggenda del calcio juventino ed europeo. Oggi, ultimo giorno di calciomercato però, l’attenzione è tutta rivolta all’Hotel Gallia con i bianconeri che potrebbero assestare gli ultimi colpi. Nella serata di ieri, proprio all’Allianz Stadium, è stato presentato il nuovo arrivo a centrocampo che risponde al nome di Leandro Paredes, ma potrebbe non essere finita qui per la Juventus.

L’infortunio di Szczesny potrebbe infatti convincere la dirigenza della Vecchia Signora a cercare un terzo portiere che possa dare garanzie come quelle che dà Mattia Perin, ormai una certezza per Massimiliano Allegri. Occhio però anche alla fascia sinistra con il Barcellona che potrebbe proporre alla Juventus il profilo di Jordi Alba, un po’ come fatto nella serata di ieri con l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, offerto Jordi Alba

Jordi Alba, esperto esterno sinistro del Barcellona di Xavi, percepisce un ingaggio elevatissimo di circa 10 milioni di euro a stagione, ma, come per l’Inter, i blaugrana potrebbero essere disposti a pagare una parte significativa dello stipendio del calciatore iberico. Lo stesso Alba però non sembra intenzionato a volersi muovere dal Camp Nou, così come la Juventus che non pare disposta a spendere una parte del proprio budget per portare a termine l’affare con il club azulgrana.