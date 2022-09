Non solo Arthur, asse Liverpool-Juventus: c’è un altro addio

Arthur vola al Liverpool, asse tra Reds e Juventus: c’è un altro addio in arrivo per i bianconeri, lo scenario



Una manciata di ore e sul calciomercato estivo calerà il sipario, lasciando spazio al rettangolo verde da qui al prossimo gennaio. Mesi bollenti quelli vissuti dalla Juventus che, tra uscite e soprattutto entrate, ha visto una piccola rivoluzione alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In attesa di comprendere se arriveranno nuovi rinforzi last minute, quel che è certo è che rimane più di un esubero da provare a piazzare entro le 20 di questa sera.

Tra questi vi è certamente il brasiliano Arthur, ormai fuori dai giochi per il centrocampo della ‘Vecchia Signora‘ e accostato agli addii in più di un’occasione. Il centrocampista piace a diverse società ma la sua partenza, ormai praticamente certa, lo porterà lontano dall’Italia: c’è la Premier League.

Addio Arthur in giornata: tutti i dettagli

Non era un mistero che tra le priorità della Juventus vi fosse quella di cedere gli esuberi. Ed uno, di lusso, è certamente il brasiliano Arthur. Mai entrato a pieno nelle grazie di Allegri, adesso per l’ex Barcellona ci sarà il trasferimento in Inghilterra. È praticamente fatta per il passaggio al Liverpool, alla corte di Jurgen Klopp, in prestito. Già nel pomeriggio il centrocampista dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai ‘Reds’ per l’attuale stagione.

Dopo essere arrivato nell’ambito dello scambio con Pjanic nell’estate 2020, adesso la partenza per cercare fortuna altrove. La folta concorrenza a Torino, infatti, avrebbe portato il centrocampista a giocare pochissimo nell’anno del Mondiale in Qatar. L’asse tra i bianconeri ed il Liverpool potrebbe aprire, in futuro, ad altri affari: Federico Chiesa, su tutti, che piace da sempre al club inglese.

Nell’ultima stagione alla Juventus, tra campionato e coppe, Arthur ha collezionato 31 presenze con 1 assist vincente all’attivo.