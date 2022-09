Sacrificio eccellente, l’Inter trova il sostituto in Serie A

L’Inter si proietta già al prossimo mercato e mette nel mirino uno dei protagonisti dell’inizio della Serie A: può arrivare con l’addio eccellente

Neanche il tempo di finire il mercato estivo che è già tempo di pensare a quel che accadrà a gennaio e soprattutto la prossima estate.

Non fa eccezione l’Inter che nella sessione appena terminata è stata brava a respingere gli assalti ai suoi big. Da Skriniar a Dumfries, tutti sono rimasti a disposizione di Inzaghi, ma tra un anno le cose potrebbero andare diversamente.

I nerazzurri, infatti, sanno che per esigenze di bilancio – se non cambia la situazione societaria – almeno un addio eccellente il prossimo anno dovrà esserci. Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e già studiano le mosse da fare nel caso arrivi la proposta indecente per un big.

Uno dei calciatori che potrebbe avere più mercato, dovesse confermare quanto di buono fatto nelle ultime due stagioni, è Nicolò Barella. Davanti ad una proposta di almeno 60-70 milioni di euro, l’addio dell’ex Cagliari diventerebbe possibile ed allora ad Appiano Gentile sanno già il nome dell’eventuale sostituto.

Calciomercato Inter, via Barella: colpo dalla Serie A

Con l’addio di Barella o comunque una cessione eccellente, l’Inter punterebbe con convinzione su Teun Koopmeiners. Il 24enne olandese piace da tempo ai dirigenti interisti e ha avuto un ottimo inizio di stagione: quattro gol in quattro partite con la tripletta contro il Torino di ieri sera a dare lustro ad un avvio di campionato davvero importante.

Il centrocampista è chiamato al salto di qualità in termini di prestazione e le premesse per farlo ci sono tutte. Ecco allora che l’Inter lo seguirà nel corso del campionato pronta a far partire l’assalto in caso di partenza importante. Con una valutazione di venticinque-trenta milioni di euro, Koopmeiners rappresenterebbe il profilo giusto per non sentire troppo il peso dell’eventuale addio.