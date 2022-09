La Juve ha già il nome per il terzino: il piano bianconero

Novità importanti per la Juventus, che già starebbe lavorando sul fronte calciomercato in ottica futura: ecco la strategia dei bianconeri

Il club bianconero ha ultimato anche le cessioni di Arthur e Zakaria nell’ultima giornata della sessione estiva di calciomercato. Ora la Juventus starebbe pensando anche a nuovi colpi in vista di gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in attesa degli infortunati Pogba e Chiesa, pronti al rientro a breve.

La suggestione potrebbe arrivare per rinforzare la corsie esterne con il profilo del talentuoso terzino del Benfica, Alejandro Grimaldo, che è stato accostato in passato a diversi top club d’Italia. Suggestioni importanti per il futuro con la sua scadenza nel giugno 2023: così la Juventus potrebbe acquistarlo a low cost oppure aspettando giugno per prelevarlo a parametro zero.

Una suggestione importante che potrebbe arrivare già nei prossimi mesi per andare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che intende valorizzarla al meglio. Negli ultimi giorni di calciomercato è arrivato anche il centrocampista argentino, Leandro Paredes, che ha raggiunto il suo amico Angel Di Maria, compagno di Nazionale ed entrambi ex del PSG.

Juventus, Grimaldo verso l’addio

Già in questa sessione estiva di calciomercato, appena terminata, Grimaldo è stato accostato a diversi club di Serie A, ma alla fine è rimasto al Benfica. In futuro ci potrebbero essere novità importanti in vista della prossima stagione con un colpo anche a parametro zero da parte della Juventus, sempre molto attiva sul fronte calciomercato monitorando attentamente la situazione in entrata e non solo.