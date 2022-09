Tiago Pinto svela tutto: “Zaniolo sul mercato? Ecco la verità”

Per la Roma solo grandi colpi in questa sessione, ma Tiago Pinto dice la sua sulle voci di mercato relative alla partenza di Zaniolo e le sue sensazioni

Roma grande protagonista di questa sessione estiva di mercato, con colpi mirati e di grande levatura che possono permettere un salto di qualità non indifferente. Proprio come vuole lo ‘Special One’ Mourinho. Ma non è soltanto di colpi in entrata che il generale manager giallorosso, Tiago Pinto, ha voluto discutere in conferenza stampa.

All’ordine del giorno, oltre alle impressioni sulla qualità generale della rosa a disposizione del tecnico portoghese e la definizione degli obiettivi stagionali, è stato messo l’accento sulla posizione di Zaniolo. Il giovane attaccante era infatti bersaglio di numerosi club, pronti a strapparlo con l’offerta migliore: “Sinceramente non l’ho mai visto tanto vicino alla partenza. Il mercato è concluso, per Nicolò quella dello scorso anno si trattava di una stagione di ripartenza dopo l’infortunio. Quest’anno ha dimostrato di essere ancora più felice e determinato, vuole lottare per la sua squadra. Ora quel che conta è recuperare dal fastidio alla spalla. Ho da poco chiamato Vigorelli (l’agente di Zaniolo, ndr) per fissare un calendario di appuntamenti”.

Per Pinto nessun dubbio: Zaniolo centrale nel progetto

Con quest’ultima affermazione Tiago Pinto non ha lasciato scampo a dubbi: c’è tutto l’interesse di riconfermare il gioiello azzurro, a delle condizioni nuove ma convincenti. Il suo ruolo è quantomai principale per Mourinho, che lo considera un grandissimo trascinatore. E poi l’accoppiata con Dybala non fa che uscire i tifosi fuori di testa. Insomma, la Roma si dovrà dar da fare ma quel che potrebbe uscirne avrebbe dell’esplosivo.