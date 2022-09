Ultima chance, può ancora esserci il colpo Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe ancora essere in bilico: l’addio del portoghese può ancora essere possibile

Al centro del calciomercato estivo che si è appena concluso in Italia e nei principali campionati europei, c’è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United. Tra CR7 e la società inglese il rapporto si è logorato dopo le manifestazioni di malumore del portoghese, rimasto deluso dalla scorsa stagione dei ‘Red Devils’ e dal calciomercato del club.

In Inghilterra, come in Italia, il calciomercato in entrata è ormai chiuso, ma per il portoghese ci potrebbe essere ancora una possibilità per lasciare lo United. Il calciomercato è ancora aperto lì.

Futuro Ronaldo, ultima chance in Turchia: c’è il Fenerbahce

Anche ieri tre quarti di partita del Manchester United è stata vissuta in panchina da Cristiano Ronaldo. Il ruolo del portoghese è ormai cambiato all’interno del club inglese dopo i malumori di tutta l’estate. Il portoghese ha cercato una nuova destinazione durante il calciomercato estivo, ma ieri si è chiuso e non ha trovata una.

Dall’Inghilterra però offrono un’ultima chance per CR7. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, per Cristiano Ronaldo rimarrebbe ancora l’opportunità Fenerbahce, in Turchia, dove il calciomercato chiuderà tra una settimana. L’opzione però sembrerebbe essere scartata, perché ormai Cristiano Ronaldo rimarrà nei ‘Red Devils’, almeno fino a gennaio. Poi vedremo se si aprirà un nuovo caso.