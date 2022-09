Non è finita per Skriniar: occhio al possibile inserimento dalla Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Skriniar per la prossima stagione: le ultimissime notizie di calciomercato sull’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi, domani pomeriggio al Meazza, sfiderà il Milan in occasione della quinta giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri arrivano al derby con il dente avvelenato dopo quanto accaduto nella scorsa stagione. Prima la sconfitta di febbraio nella stracittadina, nonostante il dominio in termini di gioco e occasioni create, poi il secondo posto in campionato alle spalle proprio dei cugini del Milan di Stefano Pioli. La Beneamata vorrà quindi avere la sua vendetta e nelle sue file potrà contare, almeno per un’altra stagione, sulla forza fisica e l’affidabilità di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco arrivato nell’estate di calciomercato del 2017 dalla Sampdoria. Il forte gigante nerazzurro è stato molto vicino ad una partenza nelle ultime settimane con il PSG di Galtier che aveva messo gli occhi su di lui per la difesa del suo dream team.

La telenovela legata a Skriniar non sembra essere però finita qui. In casa Inter infatti dovranno partire i discorsi per il rinnovo del contratto dello slovacco in scadenza al termine di questa stagione. Il PSG potrebbe rifarsi avanti già a gennaio per ottenere le prestazione dell’ex giocatore blucerchiato, ma attenzione anche ad un possibile inserimento proprio dal campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Inter, non solo il PSG su Skriniar

Milan Skriniar, per caratteristiche, è un difensore che può fare molta gola a diversi top club del panorama europeo. Uno di questi potrebbe essere proprio la Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia per il futuro di difensori affidabili, soprattutto vista l’anagrafica di Leonardo Bonucci. La Vecchia Signora, nell’ottica di un addio a zero, potrebbe quindi fare un tentativo per Skriniar, che però difficilmente, almeno per il momento, sarebbe intenzionato ad un trasferimento in un club rivale della sua Inter.