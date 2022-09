Ronaldo in Serie A a costo zero: ecco dove e quando

Cristiano Ronaldo continuerà la sua avventura al Manchester United almeno fino a gennaio: poi ci potrebbe essere un nuovo cambiamento nella sua carriera

Accostato in maniera costante al Napoli, lo stesso campione portoghese non ha cambiato squadra nella sessione estiva di calciomercato. Il suo addio potrebbe essere soltanto rimandato in vista dei prossimi mesi con la sua voglia di essere protagonista ancora in Champions League.

Il suo desiderio è quello di giocare anche nella massima competizione europeo. Il Manchester United sarà protagonista in Europa League e così Ronaldo deciderà il suo futuro anche a gennaio con le squadre che arriveranno agli ottavi di Champions League. Il suo noto agente, Jorge Mendes, lo potrebbe proporre nuovamente al Milan nel caso in cui superasse il girone di qualificazione.

Tutto ruoterà ancora all’accordo con il Manchester United per la risoluzione del contratto con buonuscita. Inoltre, dipenderà anche da Origi se riuscirà ad entrare nei meccanismi di Stefano Pioli. In caso di flop fino a gennaio, tutto potrebbe essere cambiato rapidamente con il sogno Cristiano Ronaldo.

Milan, sogno Ronaldo a gennaio: interviene Mendes

Il suo potente agente, Jorge Mendes, l’avrebbe proposto a lungo anche al Napoli con la lunga suggestione insieme di Victor Osimhen. A gennaio le dinamiche cambieranno ancora con la possibilità di vederlo di nuovo in Serie A dopo l’avventura con la maglia della Juventus. Il Milan è sempre una destinazione gradita, soprattutto se dovessere passare il girone di qualificazione di Champions League andando così agli ottavi di finale.