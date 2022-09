Addio immediato: l’ex Juve approda in Spagna

Il calciomercato estivo ha chiuso ufficialmente i battenti: l’ex bianconero può ancora firmare per il club

Una sessione di calciomercato estivo che non ha visto grandi colpi da parte dell’Espanyol. E l’allenatore del club iberico, Diego Martinez, sembra davvero deluso da quanto offerto alla rosa dalla società nelle ultime settimane.

Al punto che, dalla Spagna, sono sicuri della volontà di Martinez di presentare subito le dimissioni e lasciare l’Espanyol. Secondo quanto viene riferito da ‘Sport’, Martinez potrebbe lasciare la panchina dei ‘Pericos’ vista il deludente operato in sede di mercato da parte della dirigenza.

Liga, può tornare Ranieri: lo scenario

Il tecnico di Vigo è rimasto negativamente colpito dalla mancata cessione di Raul de Tomas, rimasto a Barcellona da separato in casa almeno fino a gennaio quando, probabilmente, sarà ceduto. Adesso i rapporti tra Martinez e la dirigenza dell’Espanyol appaiono incrinati e ridotti ai minimi termini. Per rimpiazzare l’allenatore, un nome su tutti potrebbe tornare in Spagna in passato ha già fatto benissimo.

Si tratta di Claudio Ranieri, reduce dall’esperienza al Watford terminata lo scorso gennaio e al momento tra i tecnici svincolati. L’allenatore romano piace all’Espanyol e, se l’addio di Martinez dovesse effettivamente consumarsi nelle prossime settimane, non è affatto escluso che Ranieri possa diventare la prima scelta dell’Espanyol per il prosieguo della stagione.

Un solo punto, tra l’altro, conquistato nelle prime tre gare nella Liga per la squadra catalana: la svolta per la guida tecnica dell’Espanyol appare dietro l’angolo, con Ranieri tra i principali candidati a sostituire Martinez.