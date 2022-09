Lasciano Milan e Inter a gennaio: doppio affare in Serie A

Durante la sessione invernale di calciomercato a gennaio potrebbe concretizzarsi un doppio addio: lasciano Milan e Inter, affare in Serie A

Il bilancio della sessione estiva di calciomercato di Milan e Inter è complessivamente positivo per entrambe. Il punto forte per quanto concerne il fronte entrate dei nerazzurri è ovviamente il ritorno di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile, che quest’oggi non si è potuto rendere disponibile per il Derby contro i cugini rossoneri a causa di un infortunio.

A poche ore dal gong finale, Simone Inzaghi è stato accontentato con l’acquisto di Francesco Acerbi – in prestito con diritto di riscatto – dalla Lazio. Una pedina che il tecnico piacentino aveva chiesto anche pubblicamente più volte e alla fine il presidente Zhang ha dato l’atteso via libera. Maldini e Massara, invece, si sono resi protagonisti di un rush finale a dir poco infuocato, mettendo a segno pure l’operazione a sorpresa Dest. La finestra di gennaio ora appare chiaramente lontana, ma le due dirigenze lombardi cominciano già a preparare il terreno. In tal senso, potrebbe concretizzarsi un doppio affare in uscita nella sessione invernale.

Calciomercato Inter e Milan, addio Gagliardini e Saelemaekers a gennaio: ci prova il Torino

In particolare, Roberto Gagliardini ed Alexis Saelemaekers sono un po’ ai margini dei rispettivi progetti tecnici, soprattutto il centrocampista ex Atalanta. Di conseguenza, non sarebbero da escludere i loro addii tra qualche mese. E il Torino targato Juric potrebbe provare a prenderli tutti e due. Attenzione, perciò, ad una permanenza in Serie A di Gagliardini e Saelemaekers, destinati comunque a cambiare aria presto o tardi.