Sirene inglesi e ‘allarme’ Juve: Allegri medita lo scippo a Spalletti

Continuano a circolare voci riguardanti il calciomercato della Juventus: sirene inglesi per un calciatore bianconero, sostituto dal Napoli

Altra prestazione non soddisfacente da parte della Juventus. E stavolta anche il risultato non è dei migliori: i bianconeri falliscono l’obiettivo tre punti nel match contro la Fiorentina, andato in scena tra le mura dell’infuocato Stadio Artemio Franchi. Parliamo di una partita che senza dubbio ogni volta fa storia a sé, considerando la rivalità storica fra le due squadre.

Di conseguenza, è sempre molto complicato portarsi a casa il bottino pieno da Firenze, ma è anche vero che da ‘La Vecchia Signora’ ci si aspetta legittimamente di più. Nel secondo tempo, infatti, la squadra ha attaccato poche volte la fortezza degli avversari, subendo quasi interamente la manovra Viola. Pure stavolta, inoltre, non ha messo in mostra una grande prova Manuel Locatelli. A proposito del centrocampista ex Sassuolo, vanno registrate alcune sirene inglesi in ambito di calciomercato.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Locatelli: si pensa allo scippo al Napoli

Nonostante il classe ’98 stia avendo qualche difficoltà in quel di Torino sotto la guida di Massimiliano Allegri, resta comunque un profilo particolarmente apprezzato e in Inghilterra, appunto, non mancano gli estimatori. Un piccolo ‘allarme’ per la Juventus, anche se è ovviamente i bianconeri intendono puntare ancora a lungo sul talento in prestito dal Sassuolo. La dirigenza e il tecnico livornese , però, pare stiano già meditando uno scippo al Napoli targato Spalletti in ottica potenziale sostituto. Piacciono sia Anguissa che Zielinski, valutati rispettivamente intorno ai 25-30 e 35-40 milioni di euro. Due piste che nei prossimi mesi potrebbero, dunque, accendersi.