Gennaio thriller per la Roma: firma con l’Inter, ‘scippo’ a Mourinho

Mourinho potrebbe perdere un giocatore al centro del suo progetto: un intreccio anche con l’Inter dopo la firma che potrebbe arrivare a breve

Può cambiare tutto in casa Roma a partire da gennaio con un addio eccellente per Josè Mourinho: l’assalto della big d’Europa potrebbe fare la differenza mettendo a segno un colpo importante in casa giallorossa.

Milan Skriniar, difensore slovacco dell’Inter, è pronto anche a rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro per essere protagonista in ottica futura. Il PSG ci ha provato a lungo per arrivare al difensore di Simone Inzaghi, felice di averlo trattenuto. Il club parigino sarebbe stato ad un passo dall’acquisto, ma alla fine la dirigenza milanese ha avuto la meglio. In questo modo lo stesso Skriniar potrebbe anche firmare il rinnovo con un accordo sui 6 milioni di euro annui, proprio la stessa cifra che percepisce Lautaro Martinez.

Roma, Ibanez suggestione in casa PSG

In questo modo lo stesso PSG potrebbe pensare a Ibanez della Roma: con un’offerta da 40 milioni di euro cash potrebbe convincere la dirigenza giallorossa. Il club francese ha urgenza di chiudere per un difensore a gennaio visto che non è arrivato nella sessione estiva di calciomercato. Un colpo sempre in Serie A da parte del Paris Saint-Germain, sempre molto attivo in Italia prelevando i migliori giocatori in circolazione. Altra idea suggestiva dopo quella di Skriniar, che potrebbe così chiudere ogni discorso con il rinnovo contrattuale.