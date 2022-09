Porte chiuse: l’Inter torna sul big a gennaio

L’Inter è già a caccia di un grande colpo per il prossimo calciomercato invernale: intreccio con Gosens nel 2023

Un derby che lascia l’amaro in bocca. L’Inter esce sconfitta dalla super sfida con il Milan ma, adesso, guarda già oltre. Fari puntati sulla prossima gara di Champions League: mancano infatti solo tre giorni all’esordio europeo contro il Bayern Monaco. La ‘Beneamata‘ ha fatto tanto durante l’estate, con il calciomercato diretto da Beppe Marotta che ha regalato non poche sorprese alla rosa di Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra guarda con grande interesse al mese di gennaio, dopo il Mondiale in Qatar, quando andranno fatti i conti con i risultati e gli uomini a disposizione del tecnico piacentino. Marotta torna alla carica per un obiettivo sfumato allo scadere il 1 settembre: dipende da Robin Gosens.

Intrigo Gosens: Inzaghi aspetta il big

La mancata cessione di Robin Gosens al Bayer Leverkusen ha lasciato la corsia mancina dei nerazzurri in mano al talento tedesco che, fino ad ora, non ha convinto a pieno. Adesso, se la permanenza dell’ex atalantino dovesse protrarsi almeno fino a giugno, arriveranno inevitabilmente sorprese a gennaio. Con un nome su tutti che piace a Marotta e potrebbe effettivamente trovare la strada spianata per l’approdo alla corte di Simone Inzaghi. Si tratta di Jordi Alba, terzino 33enne in forza al Barcellona e sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con la società di Laporta. Il laterale spagnolo, come ribadito anche da ‘ElNacional.cat’, non rientra nei piani di Xavi che lo ha ormai accantonando, preferendogli Alejandro Balde e anche il neo arrivato Marcos Alonso.

Così, se Gosens dovesse rimanere a Milano oltre gennaio, il nome di Jordi Alba tornerebbe di moda per la corsia mancina dell’Inter. Nonostante nella passata stagione abbia accumulato 44 presenze con 3 gol e ben 13 assist all’attivo, il club blaugrana non intende più puntare su di lui. Ecco perchè Jordi Alba è stato vicino all’Inter già nelle ultime ore del mercato estivo e potrebbe, ad inizio 2023, tornare un nome caldo per le entrate dei meneghini.

Tre presenze e solo 126′ in campo con il Barcellona, per Jordi Alba, quest’anno: l’ipotesi Inter, tra quattro mesi, rimane decisamente concreta.