Tsunami Conte: 100 milioni per travolgere Milan e Inter

Antonio Conte chiede rinforzi al Tottenham e arrivano 100 milioni che fanno tremare Inter e Milan nel prossimo calciomercato

Al termine di questa sessione di calciomercato Antonio Conte non si è fatto problemi a sottolineare la differenza tra il suo Tottenham e i club che lottano per il titolo come Liverpool e Manchester City. Il tecnico italiano infatti in conferenza stampa ha sottolineato come gli ‘Spurs’ hanno bisogno ancora di tre sessioni di calciomercato per competere per la vittoria della Premier League.

Inoltre ha sottolineato come gli altri club spendano 80 milioni per un singolo giocatore, mentre il Tottenham ha speso solo per due giocatori, il resto sono a zero o in prestito. Così la società inglese potrebbe mettere a disposizione 100 milioni per il tecnico, pronto all’assalto a Milan e Inter.

Conte fa tremare Milan e Inter: 100 milioni per Tonali e Dumfries

Antonio Conte non dimentica il passato in Serie A e proprio da lì vorrebbe prendere i rinforzi per il suo Tottenham. La società inglese potrebbe mettere a disposizione del tecnico 100 milioni per il prossimo calciomercato, con i quali Conte punterebbe in direzione Milano.

Il primo obiettivo sarebbe Sandro Tonali, centrocampista del Milan e protagonista nella stagione dello scudetto. L’altro invece sarebbe Denzel Dumfries dell’Inter, giocatore corteggiato da diversi club. 100 milioni che fanno tremare le milanesi.