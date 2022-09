Roma, Tiago Pinto senza mezze misure: “Mercato chiuso”. E su Zaniolo…

Il ds giallorosso Tiago Pinto ha parlato nel pre-partita di Udinese-Roma, soffermandosi sul mercato ma anche su Zaniolo

La Roma chiude la domenica di Serie A con la trasferta a Udine, alla Dacia Arena, con la possibilità di volare in testa alla classifica dopo i passi falsi di Inter e Juventus.

Nel pre-partita di Udinese-Roma il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN rispondendo alle domande su un possibile nuovo intervento sul mercato degli svincolati, vista la velata richiesta di Mourinho di avere un difensore centrale: “Difensore svincolato? Il mercato è chiuso, adesso dobbiamo solo essere focalizzati su queste 17 partite”.

Roma, Tiago Pinto: “Mercato chiuso”

Tiago Pinto ha proseguito: “Sappiamo che ci saranno difficoltà, ma sono fiducioso. Non voglio più parlare di calciomercato, lo faremo di nuovo a gennaio“. Poi sulla questione rinnovi, in particolare quello di Nicolò Zaniolo, si è espresso così:

“Abbiamo un grande rapporto con Zaniolo e il suo agente, tutti sappiamo che è molto importante per la Roma. Non a caso il club lo ha tutelato nei momenti difficili. Abbiamo un patto con Vigorelli di lasciare andare, così i giornalisti possono continuare a parlarne (ride, ndr). Il rinnovo non sarà mai un problema“.