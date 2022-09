L’Udinese travolge la Roma 4-0: show della squadra di Sottil

Udinese travolgente che batte la Roma di Mourinho 4-0 alla Dacia Arena: show della squadra di Sottil

Partita molto intensa al Friuli di Udine tra Udinese e Roma, gara valevole per la 5ª giornata di Serie A che vede la squadra di Sottil trionfare contro gli uomini di José Mourinho.

L’Udinese travolge la Roma 4-0 in una gara quasi perfetta dove concede, di fatto, solo due occasioni a Dybala nel primo tempo. Difesa quasi impenetrabile, centrocampo di intensità e gamba, reparto offensivo di qualità. Il regalo che indirizza la partita lo fa Karsdorp quando in un retro passaggio a Rui Patricio col petto, favorisce la zampata di Destiny Udogie. Il terzino, ormai del Tottenham, classe 2002 sblocca la partita, segnando il suo secondo gol consecutivo dopo quello contro il Monza. La Roma prova ad entrare meglio nella ripresa ma non riesce nel suo intento.

Udinese-Roma 4-0: tabellino marcatori

Nel secondo tempo diventa un vero e proprio show da parte dell’Udinese che trova il secondo gol grazie a una botta di sinistro di Samardzic che buca Rui Patricio. Il terzo gol è una perla di Pereyra che sull’appoggio di Makengo fa partire un sinistro a giro di pregevole fattura. Su un contropiede perfetto la squadra di Sottil segna anche il quarto gol con Lovric, alla prima rete in Serie A.

Una Roma allo sbando, totalmente in balia di un Udinese fisico e tecnico, in alcuni momenti superlativo. I giallorossi frenano ancora e questa volta si schiantano sul muro bianconero dell’Udinese.

Udinese-Roma 4-0 (5′ Udogie, 55′ Samardzic, 74′ Pereyra, 81′ Lovric)