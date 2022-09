Arriva l’accordo, la Juventus deve arrendersi

La Juventus è sempre alla ricerca di occasioni di mercato suggestive: addio possibile, ma c’è già l’accordo con la big d’Europa

Novità importanti per il club bianconero che già starebbe lavorando in ottica futura per idee entusiasmanti. Addio del top player al Barcellona con la possibilità di cambiare subito progetto.

Una campagna acquisti di primissimo livello per il Barcellona, che è riuscito ad acquistare giocatori del calibro di Robert Lewandowski e Rapinha per essere nuovamente competitivi. La dirigenza blaugrana dovrà monitorare, però, il futuro di Gavi visto che il suo contratto è in scadenza nel 2023.

Titolare con Xavi, il giovane centrocampista spagnolo potrebbe andare via dal Barcellona a sorpresa. Come svelato dal portale tedesco, Bild, il Bayern Monaco starebbe pensando concretamente al suo ingaggio quando sarà libero, già a partire dal prossimo gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool con la Juventus che ormai sembra essere tagliata completamente fuori.

Juventus, Gavi sempre più lontano

Il colpo Gavi a parametro zero sarebbe da non farsi soffiare assolutamente, ma il club bavarese sta monitorando la sua situazione da ormai tanto tempo. Un’idea suggestiva per rinforzare ulteriormente la rosa del Bayern Monaco, che ha detto addio in estate a Robert Lewandowski, trasferitosi proprio al Barcellona per sposare un nuovo progetto entusiasmante. Il club bianconero è al lavoro per nuove idee in ottica futura pensando così ai talentuosi giovani in circolazione, che si stanno già facendo ammirare nonostante la giovanissima età.