Bocciatura senza appello: Kean regala il post Bonucci

La Juventus scarica definitivamente Moise Kean e tenta lo scambio con la big

La Juventus ha chiuso il suo mercato accontentando Massimiliano Allegri fino all’ultimo, anche se sono rimasti diversi giocatori in esubero.

Sono diversi i giocatori ormai ai margini del progetto tecnico del club bianconero: da Rabiot a McKennie, ma anche Moise Kean, ormai quasi del tutto in ombra dopo l’arrivo di Arkadiusz Milik che lo ha definitivamente chiuso nelle gerarchie. L’attaccante italiano è ormai bocciato e difficilmente riuscirà a ritagliarsi il giusto spazio. Il suo contratto scade a giugno 2023 ma già a gennaio il suo futuro potrebbe essere altrove. La Juventus, infatti, sta provando ad imbastire uno scambio con una big.

Juventus, scambio Kean-Kimpembe

Dopo averlo riscattato dall’Everton, la Juventus ha già perso fiducia in Kean e sta valutando l’ipotesi di imbastire uno scambio inserendo proprio l’attaccante. I bianconeri potrebbero provare ad aprire un nuovo dialogo col Paris Saint-Germain, proponendo Kean in cambio di Presnal Kimpembe, difensore francese classe ’95.

Già in estate Kimpembe è stato accostato alla Juventus che ha poi virato su Gleison Bremer per rimpiazzare De Ligt. I bianconeri hanno individuato proprio il centrale del PSG come nuovo possibile partner del brasiliano e come leader post-Bonucci. Dopo la trattativa per Paredes la ‘Vecchia Signora’ spera di trovare un nuovo accordo col Paris. Il francese, però, ha un contratto fino al 2024 col club parigino e lo scambio con Kean, anche in ottica giugno, appare al momento piuttosto complesso.