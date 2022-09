La Juventus cambia idea: asse con il Chelsea, arriva a gennaio

La Juventus continua a lavorare in ottica futura: il club bianconero ha posticipato il colpo a gennaio con l’asse bollente con il Chelsea

Tutto cambia improvvisamente: nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato Zakaria è volato al Chelsea per snellire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Chelsea aveva offerto anche una contropartita tecnica alla Juventus inserendo nell’affare Zakaria, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni, anche il cartellino dell’esterno offensivo Ziyech. L’ex Ajax non si è mosso in questa finestra di calciomercato e sarà a disposizione di Tuchel, anche se non fa più parte del progetto tecnico dello stesso manager dei Blues.

Subito è arrivato il no del club bianconero con il discorso che è stato posticipato così a gennaio: in questo modo la Juventus è sempre molto attiva per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. L’inizio stagionale non è stato uno dei migliori con diversi pareggi già collezionati in Serie A: ora ci sarà la sfida proibitiva al Parco dei Principi contro i campioni del PSG del calidro di Messi-Neymar-Mbappè.

Calciomercato, Ziyech sempre in ottica Serie A

Dalla Roma al Milan passando ora in ottica Juventus: Ziyech è sempre stato accostato alle big della Serie A, ma alla fine il suo trasferimento non è avvenuto restando con il Chelsea. Ora il suo futuro potrebbe essere proprio in maglia bianconera visto l’affare delle ultime ore per Zakaria tra il club torinese e i Blues”. Nei prossimi mesi potrebbero esserci novità importanti per andare così a rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, sempre alla ricerca di giocatori di livello assoluto.