Inter-Roma, duello a zero: addio Premier League

Il calciomercato non dorme mai ed è così che Inter e Roma possono darsi battaglia per l’arrivo a zero del difensore

Il calciomercato estivo ha da pochi giorni chiuso ufficialmente i battenti ma i club di Serie A stanno già preparandosi per quelle che, nei prossimi mesi, saranno le operazioni da ultimare.

Inter e Roma, in particolar modo, dopo aver collezionato diversi colpi durante l’estate guardano già lontano, al 2023. Entrate ed uscite, Inter e Roma sono alla finestra per il possibile colpo a zero.

Arriva ‘gratis’: colpo dal Leicester

Il giocatore, in uscita dal club di Premier League, piace a nerazzurri così come ai giallorossi. Intreccio all’orizzonte, in vista di giugno: ecco cosa può accadere. Il Leicester City sembra intenzionato a cedere, in queste ultime ore di mercato in Turchia, Caglar Soyuncu. Il centrale in scadenza il 30 giugno 2023 con i ‘Foxes’, non rientra nei piani del club inglese e potrebbe finire per vestire la casacca del Galatasaray. Un’occasione ghiotta che porta al 26enne turco che, se non dovesse tornare a casa subito, potrebbe finire per andare a scadenza contrattuale.

La rottura tra il Leicester ed il giocatore era nell’aria da un pò: adesso Soyuncu pare effettivamente destinato a dire addio e cambiare squadra. Uno scenario che nelle prossime ore potrà avere il suo verdetto, in una direzione o nell’altra.

41 le presenze di Soyuncu con la maglia del Leicester tra Premier League e coppe nella passata stagione, con 1 gol all’attivo.