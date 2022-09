Pari tra Salernitana ed Empoli, sprofonda il Monza

Il Monza non riesce a vincere: l’Atalanta vola al comando della classifica di Serie A. Pari con gol tra Salernitana ed Empoli, la situazione

Ancora una sconfitta per il Monza che non riesce a muovere la classifica restando così a zero punti: Stroppa ora rischia davvero l’esonero. L’Atalanta vola al comando della Serie A superando così i brianzoli con la rete del giovane Hojlund e l’autorete di Marlon. Pari entusiasmante all’Arechi tra Salernitana ed Empoli: segna il suo primo gol Satriano con Mazzocchi che pareggia subito i conti. Dia porta in vantaggio i campani, ma poi ci pensa nel finale Lammers a ristabilire la parità finale.

Serie A, i tabellini di Salernitana-Empoli e Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli 2-2

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber (56’ Daniliuc), Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore (71’ Kastanos), Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli (56’ Piatek). Allenatore: Nicola.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas (56’ Bandinelli), Grassi, Henderson (66’ Bajrami); Pjaca (Akpa); Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.

Reti: 31’ Satriano, 38’ Mazzocchi; 61’ Dia, 81′ Lammers

Monza-Atalanta 0-2

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola(86′ Izzo); Birindelli (76′ Molina), Pessina, Rovella, Sensi (76′ Colpani), Carlos Augusto; Petagna (69′ Petagna), Mota. All.: Stroppa

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta (46′ Soppy); De Roon, Koopmeiners; Lookman (88′ Boga), Malinovskyi (71′ Scalvini), Ederson (76′ Maehle); Hojlund (71′ Pasalic). All.: Gasperini

Reti: 57′ Hojlund, 65′ autorete Marlon