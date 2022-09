Nuovo difensore per la Juventus, ma c’è un problema per Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Josip Sutalo, difensore centrale della Dinamo Zagabria: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Torna, finalmente, la Champions League che si apre con la fase a gironi che vedrà impegnate le quattro squadre italiane che nella scorsa stagione hanno fatto meglio nel campionato di Serie A: il Milan, campione in carica della massima competizione tricolore, l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Quest’ultimi, i bianconeri stasera, fra pochi minuti, saranno impegnati in casa del PSG di Galtier, ma soprattutto di Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe. La Juventus, protagonista assoluta dell’ultima estate di calciomercato in Italia, cercherà l’ennesima qualificazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League e, per farlo, il cammino inizierà proprio dal Parco dei Principi, stadio che è stato la casa per diverse stagioni del nuovo regista della Juventus ed ex giocatore della Roma, Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, nome nuovo dalla Champions per i bianconeri

Prima delle gare delle 21 però, vanno in scena due sfide iniziate alle 18,45, una di queste, che si sta giocando, è quella fra la Dinamo Zagabria, storica società del calcio balcanico, ed il Chelsea di Thomas Tuchel, vincitore della competizione nel 2021. Fra i protagonisti del club croato spunta anche il nome di Josip Sutalo, difensore centrale classe 2000. Il giovane giocatore della formazione balcanina ha una valutazione di circa 10 milioni di euro ed un lunghissimo contratto fino al 2028 con la Dinamo di Zagabria. Sutalo potrebbe essere un nome spendibile, soprattutto a gennaio, per la Juventus di Allegri, a maggior ragione se dovesse partire Rugani, ma resta un nodo legato alla volontà di Allegri. Il tecnico livornese sarebbe infatti più propenso all’acquisto di un giocatore più esperto e già pronto ad affrontare determinate competizioni nazionali ed internazionali.