Il big furioso: ha chiesto l’addio di Inzaghi

In attesa di scendere in campo contro il Bayern Monaco per l’esordio in Champions League, rischia di scoppiare una nuova grana in casa Inter

L’Inter ha vissuto un’estate da assoluta protagonista, con il calciomercato che ha regalato a Simone Inzaghi innesti di assoluto spessore. È tornato Romelu Lukaku, hanno firmato Mkhitaryan, Asllani, Bellanova, Onana e, last minute, Acerbi.

Ed il percorso della squadra nerazzurra, dopo il ko nel derby, riprenderà con il big match di Champions League contro il Bayern Monaco. Un girone di ferro attende la ‘Beneamata’ che deve fare anche i conti anche con una nuova possibile grana per Simone Inzaghi.

Inter-Bayern Monaco: Inzaghi fa infuriare il big

Il big adesso è furioso: vuole l’addio del tecnico piacentino. Non è un mistero che quella di stasera sarà una partita complicata ma già cruciale, per il cammino europeo dell’Inter. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha già fatto le sue scelte per il big match: una su tutte, quella di lasciare a riposo Samir Handanovic e dare spazio dal 1′ a Onana. Il neo arrivato, ex Ajax, difenderà i pali dell’Inter contro la squadra bavarese. Una decisione che non ha lasciato affatto contento lo sloveno. Handanovic, infatti, sarebbe furioso e sarebbe pronto a chiedere ‘la testa’ dell’allenatore emiliano che, di fatto, lo ha escluso da uno dei match più importanti della stagione.

È chiaro come sarà il campo a decretare se la scelta di Inzaghi sia stata quella giusta o se Handanovic avrà avuto ragione di essere arrabbiato. Il futuro di Inzaghi, al di là della richiesta di Handanovic, rimane comunque sotto stretta osservazione. Le critiche da parte dei tifosi all’allenatore interista non sono mancate, soprattutto dopo il ko nel derby della Madonnina.

E adesso sarà il rettangolo verde, in quel di San Siro, a regalare l’ennesimo verdetto: con buona pace di Handanovic e con Onana che proverà a soffiare definitivamente il posto al leader nerazzurro.