Colpo fenomenale da 100 milioni: Ancelotti fa ridere la Juventus

Carlo Ancelotti può fare un assist importante alla Juventus: colpo fenomenale da 100 milioni, i bianconeri possono sorridere

Carlo Ancelotti fa sorridere la Juventus. I bianconeri possono approfittare delle strategie di mercato del Real Madrid per piazzare un colpo a sorpresa.

Il primo colpo però dovrà farlo la società spagnola con Florentino Perez che, persi Mbappe e Haaland, ha scelto il prossimo fenomenale obiettivo: Jude Bellingham. Il 19enne centrocampista del Borussia Dortmund ha una lunga schiera di pretendenti. In Premier League piace un po’ a tutti, dai due club di Manchester al Chelsea e soprattutto Liverpool. Poi c’è il solito Paris Saint-Germain e quindi il Real Madrid.

Perez ha già avviato i contatti con il calciatore, ben consapevole che serviranno almeno 100 milioni di euro e un ricco ingaggio per portare a termine l’operazione. A Madrid le cifre non spaventano ma la dirigenza è stata messa al corrente che il 19enne ha già fatto una richiesta ben precisa. Nell’ultimo incontro con Florentino Perez, stando a quanto racconta ‘elnacional.cat’, il calciatore avrebbe posto una condizione per dire sì al Real Madrid. Consapevole che alla sua età è fondamentale giocare, il centrocampista avrebbe chiesto la cessione di Luka Modric, per evitare una concorrenza difficile da battere nel ruolo.

Calciomercato Juventus, idea Modric

In scadenza di contratto nel 2023, il centrocampista croato potrebbe quindi essere lasciato libero di cercarsi un’altra squadra a fine stagione. All’età di 36 anni, la sua qualità è rimasta intatta e la Juventus potrebbe farci un pensierino.

Del resto i bianconeri, con Di Maria e precedentemente Ronaldo, hanno dimostrato di gradire giocatori di grande qualità ed esperienza anche se avanti con l’età. Il croato rappresenterebbe un innesto importante per un centrocampo che è formato anche da giovani come Miretti. Prima però serve il colpaccio Real: con Bellingham a Madrid, Modric può diventare un’occasione per la Juve.