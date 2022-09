A caccia di qualità a gennaio: Milan e Juventus si contendono il centrocampista

Marcel Sabitzer, centrocampista del Bayern Monaco, potrebbe finire nel mirino del Milan di Pioli e della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Serata di Champions, la seconda di questa settimana, che vedrà le italiane impegnate entrambe in casa. Il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà infatti il Liverpool di Jurgen Klopp, mentre l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà il temibile Bayern Monaco di Nagelsmann.

Nella giornata di ieri, il PSG ha battuto la Juventus per 2-1, mentre il Milan campione d’Italia in carica e reduce dalla vittoria nel derby contro i cugini nerazzurri ha impattato contro il Salisburgo. Un inizio un po’ inaspettato per il Diavolo che cercava subito una vittoria per continuare la striscia positiva di vittorie e migliorare, sin da subito, il suo status a livello europeo, ma evidentemente sembra mancare ancora qualcosa alla squadra di Stefano Pioli, così come alla Juventus di Allegri che cerca, visto anche l’infortunio di Paul Pogba e i dubbi sulla sua condizione fisica, un giocatore di qualità a centrocampo già nella finestra di calciomercato invernale.

In quest’ottica, Milan e Juventus potrebbero buttare un occhio proprio alla sfida di stasera dell’Inter di Simone Inzaghi, in particolare sul profilo di Marcel Sabitzer, centrocampista del Bayern Monaco di Nagelsmann. L’ex fantasista del Lipsia, che oggi dovrebbe partire dal primo minuto, ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro e sarebbe l’uomo giusto sia per il Milan, a caccia di un giocatore duttile fra la mediana e la trequarti, sia per la Vecchia Signora di Allegri, che vorrebbe un acceleratore di gioco che possa sbloccare alcuni situazioni particolarmente complicate. L’austriaco è un classe 1994 ed ha un contratto in scadenza nel 2025 con il Bayern Monaco.