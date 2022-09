Donnarumma alla Juventus: svolta improvvisa

La Juventus rimane vigile per un super colpo il prossimo giugno: il big è infastidito, così può volare da Allegri

L’estate va volgendo verso il termine, i campionati cominciano ad ingranare ma nei pensieri dei club di tutta Europa continua ad esserci il calciomercato. Gennaio non è così lontano e le operazioni che non sono state portate a termine in tempo, potrebbero decollare nei primissimi giorni del 2023.

Chi non ha visto assolutamente in discussione il suo futuro è Gianluigi Donnarumma, legato da un ricco contratto fino al 2026 con la società di Al-Khelaifi. Dalla Francia, però, arrivano indiscrezioni importanti riguardo il portiere della Nazionale azzurra.

Juve-Donnarumma, ritorno di fiamma: Allegri gongola

A riportarle è il quotidiano ‘L’Equipe’ che sottolinea come la posizione dell’ex milanista potrebbe ben presto cambiare. Donnarumma alla Juventus, un tormentone duranto mesi quando il classe ’99 era in procinto di lasciare il Milan. È arrivato poi il PSG che, nonostante la presenza di Keylor Navas, ha fatto un investimento importante sull’estremo difensore. E proprio la presenza di Navas, ancora, rimasto al PSG dopo essere stato vicinissimo a firmare con il Napoli, avrebbe indispettito non poco il talento di Castellammare di Stabia. Anche il PSG non pare poi troppo convinto dalle prestazioni, spesso altalenanti, di ‘Gigio’ che sembra destinato a rientrare a stretto giro nel mirino della ‘Vecchia Signora’.

Galtier sembra propenso a dare il posto da titolare a Navas: una condizione inaccettabile per Donnarumma. Ecco quindi che con il contratto di Szczesny che scadrà nel 2024, non è detto che, alle giuste condizioni, i bianconeri non ci riprovino per Donnarumma con il polacco destinato a fargli spazio durante il prossimo mercato estivo.

Situazione dunque in divenire, con Donnarumma che può tornare fortemente di moda per i pali della ‘Vecchia Signora’: la Juventus rimane alla finestra.