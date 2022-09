Gattuso ne ha bisogno, scatenato a gennaio: doppio colpo dal Milan

Gennaro Gattuso da questa estate è l’allenatore del Valencia e sta provando a farsi largo in Liga. Il tecnico italiano non ha avuto un mercato scintillante ed anzi nel finale ha anche perso Soler. Caccia a potenziale centrocampisti

In estate Gennaro Gattuso è tornato in sella su una panchina di prestigio dopo un anno sostanzialmente ai box in seguito alla brevissima parentesi Fiorentina. Il tecnico ex Napoli è stato infatti accolto alla grande in quel di Valencia, con l’arduo compito di rilanciare una grande storica del calcio spagnolo che però vive un momento di decadenza. I valenciani non giocano neanche le coppe europee, e in estate, al netto di qualche colpo, non hanno soddisfatto totalmente le possibili richieste di Gattuso che si è visto anche sfilare dalle mani proprio nel rush finale della sessione estiva il centrocampista di maggiore talento: Carlos Soler finito al Paris Saint Germain. Un momento storico non semplice quello che attraversa il Valencia che al momento sotto la nuova guida tecnica italiana è decimo con due vittorie e altrettante sconfitte raccolte.

Il mercato che il club ha riservato a Gattuso è stato quindi parziale, soprattutto a centrocampo dove manca ancora qualche tassello. In particolare un centrocampista muscolare ed uno di inserimento potrebbero fare al caso dell’ex Napoli che sembrava aver messo nel mirino anche un suo ex come Bakayoko, ora nulla più che un’alternativa al Milan di Pioli.

Calciomercato Milan, a Gattuso servono centrocampisti: da Bakayoko a Pobega

Dopo l’addio di Soler e in vista del mercato di gennaio il Valencia potrebbe anche provare ad accontentare Gattuso il prossimo inverno, andando a rimpolpare i ranghi in mediana. In inverno l’allenatore italiano potrebbe guardare alla Serie A per qualche buona occasione a cifre non eccessive.

‘Ringhio’ potrebbe bussare in casa Milan, dove lo conoscono bene, e lì dove c’è abbondanza tra le alternative nel reparto. Dopo aver fatto già un pensierino per il pupillo Bakayoko in estate, Gattuso potrebbe anche andare alla carica per Tommaso Pobega, centrocampista giovane e con capacità di inserimento che in rossonero sta trovando spazio solo da comprimario. Qualora le cose non dovessero cambiare radicalmente per l’italiano e il francese a gennaio il Valencia potrebbe anche tentare un doppio colpo dal Milan.