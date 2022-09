Milan, un altro regalo per Pioli: super colpo in Serie A

Il Milan e Maldini e Massara puntano ad alzare ulteriormente l’asticella dopo lo scudetto: possibile super colpo in Serie A

“Penso che sia stata una grande partita. A parte i due gol ho fatto anche un assist, ma mi interessa di più la squadra. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo occupato bene il campo”.

“Abbiamo fatto soffrire il Liverpool e quindi di questo dobbiamo essere orgogliosi. L’anno scorso erano finalisti di Champions League, sono venuti qua e hanno perso meritatamente. Abbiamo una squadra di qualità, tanti giocatori forti. Anche quelli che sono in panchina, subentrano e danno sempre il loro contributo. Siamo veramente un’ottima squadra, io spero che possiamo riuscire a fare grandi cose quest’anno”. Sono le parole dell’uomo-copertina di Napoli-Liverpool, Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha trascinato gli azzurri nella magica notte del Maradona. Una prestazione che non passerà certamente inosservata, soprattutto agli occhi delle big italiane. Milan in primis.

Calciomercato Milan, suggestione Zielinski

Come dichiarato dallo stesso Maldini a inizio stagione, il Milan non vuole fermarsi e lo scudetto è solo il punto di partenza. L’obiettivo è alzare l’asticella e tornare competitivi anche in Champions League. Nel mirino dei rossoneri potrebbe così finire anche il fantasista polacco. Zielinski è in scadenza di contratto nel 2024, il Napoli vuole blindarlo, ma la chiamata dei rossoneri potrebbe far vacillare il giocatore. Sul piatto anche la possibile contropartita tecnica Saelemaekers, oltre ad un importante esborso cash. Tuttavia, De Laurentiis non fa sconti e valuta il giocatore almeno 50 milioni di euro. Il Milan è avvisato.