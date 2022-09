Addio alla Regina Elisabetta, il calcio si ferma

La Premier League è pronta a fermarsi per la morte della Regina Elisabetta: la nota di cordoglio del massimo campionato inglese

Con una nota ufficiale, la Premier League si è detta “profondamente rattristata nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”, rivolgendo pensieri e condoglianze alla famiglia reale per la scomparsa di Sua Maestà.

Il calcio e lo sport inglese sono pronti a fermarsi in ricordo della Regina Elisabetta. La sovrana, dopo oltre settantacinque anni di regno, è morta all’età di 96 anni nelle scorse ore. Fino ai funerali, come da protocollo nazionale, sarà sospeso ogni evento sportivo.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022