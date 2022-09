Non solo il PSG: anche il Barcellona fa tremare l’Inter

L’Inter tiene i migliori giocatori in rosa durante il mercato estivo resistendo agli assalti esteri: stavolta il Barcellona spaventa

La situazione Inter al momento non è delle più rosee sia al livello economico che sotto l’aspetto del gioco. I nerazzurri infatti sia in campionato che in Champions League stanno faticando, ma durante il calciomercato estivo sono riusciti a blindare i top player in rosa, evitando di lasciarli partire nonostante l’assalto dei top club.

Questa volta a spaventare l’Inter potrebbe essere il Barcellona, che avrebbe messo gli occhi su uno dei big della rosa di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, non c’è pace per Skriniar: spunta il Barcellona

Il Barcellona sembrerebbe pronto a rivoluzionare anche la retroguardia durante la prossima sessione invernale. In particolare a essere sacrificato potrebbe essere Gerard Pique, che non sta più trovando spazio nelle gerarchie di Xavi e il cui contratto scadrà nel 2024.

Per sostituire Pique il Barcellona sembrerebbe aver puntato il mirino in casa Inter. Precisamente l’osservato speciale sarebbe Milan Skriniar, prima cercato a lungo dal PSG. Dunque la società nerazzurra dovrà sbrigarsi a blindare lo slovacco, che ha il contratto fino al 2023 ma che da gennaio potrà accordarsi con altri club.