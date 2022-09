Colpo a centrocampo per Pioli: arriva con lo sconto

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi su Guido Rodriguez, mediano del Real Betis: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo l’exploit nel derby di Milano contro i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi, avrebbe voluto iniziare con un piglio e un risultato diverso la fase a gironi di Champions League.

I rossoneri infatti, partiti in prima fascia vista la vittoria del campionato italiano nella scorsa stagione, sfidavano in trasferta il Salisburgo, squadra ostica, ma sicuramente con una caratura minore rispetto ai rossoneri. Invece, in Austria, è arrivato soltanto un pareggio per i ragazzi di Stefano Pioli. Un punto che non lascia troppa soddisfazione nei tifosi e negli addetti ai lavori del Diavolo che dovrà subito ripartire per provare a contendersi il primato del gironcino contro il Chelsea finito nelle mani di Graham Potter, ex manager del Brighton subentrato all’esonerato Thomas Tuchel, campione d’Europa proprio con i Blues appena un anno e qualche mese fa.

Nonostante una finestra di calciomercato che, soprattutto nel finale, si è decisamente accesa, l’organico del Milan continua ad avere diverse lacune soprattutto nel reparto di centrocampo dove il colpo Vranckx potrebbe non bastare. In quest’ottica, in vista della sessione dei trasferimenti invernale, i rossoneri potrebbero mettere nel mirino il profilo di Guido Rodriguez, mediano del Real Betis.

Calciomercato Milan, spunta Guido Rodriguez: i dettagli

Guido Rodriguez, classe 1994, è un giocatore argentino, ma con passaporto italiano ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 20 milioni di euro. Titolarissimo del Betis, l’originario di Saenz Pena potrebbe essere il nome giusto per la mediana del Milan di Stefano Pioli che, a gennaio, potrebbe tentare un assalto per il suo cartellino visto il contratto in scadenza nel 2024. Una durata non particolarmente lunga che aprirebbe ad un possibile sconto da parte della società spagnola.